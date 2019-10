Usa possono imporre 7,5 mld di dazi all'Europa, contraccolpo in borsa

Il Wto ha stabilito che gli Usa potranno imporre dazi agli europei per 7,5 miliardi di dollari come compensazione per gli aiuti illegali concessi al consorzio aeronautico Airbus. L'Italia, che non fa parte del consorzio europeo dell'aviazione, rischia una mazzata per l'export del suo agroalimentare. il premier Conte, ieri, ha sottolineato che, nella misura in cui le due economie sono integrate, rispondere al dossier Airbus colpendo i prodotti agroalimentari italiani, che rappresentano la maggior parte dell'export negli Usa, sarebbe un duro colpo per il nostro paese, in un momento in cui si cerca di rilanciare l'economia. I dazi, allo stesso tempo, potrebbero provocare contraccolpi anche per il mercato americano, che del Made in Italy è innamorato.

Il pronunciamento odierno non chiude il contenzioso. Si prevede infatti che l'anno prossimo il Wto si pronuncerà su quanti dazi potrà imporre l'Ue contro gli Usa, che a sua volta era stata sanzionata per Boeing.



Le Borse europee scivolano ancora dopo la decisione del Wto. L'indice d'area stoxx 600 cede il 2,1%. La peggiore è Londra (-2,6%), ma soffrono anche Parigi (-2,2%), Francoforte (-1,8%), Madrid e Milano (-1,7%)