Usa pronti a incontrare l'Iran e a negoziare un accordo.

Gli Stati Uniti si dicono pronti a un incontro per negoziare un accordo con l'Iran. La notizia arriva da un funzionario americano citato dai media. Turchia, Egitto e Qatar stanno lavorano a un incontro fra l'inviato Steve Witkoff e alti funzionari iraniani ad Ankara alla fine della prossima settimana. Intanto proprio l'Iran pubblica un elenco di quasi 3mila persone uccise nelle proteste, con nome e altri dati personali, su ordine del presidente del Paese. 

