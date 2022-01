Usa sconsigliano viaggi in Russia, via il personale da Kiev

Il governo americano ha diramato un avviso ai propri concittadini sconsigliando di recarsi in Russia e ha ordinato l'evacuazione delle famiglie dei diplomatici e del personale non necessario di stanza a Kiev, in Ucraina. L'alto rappresentante Ue Borrell invece afferma che "a meno che il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, non abbia qualcosa da dirci di importante, il personale dell'Unione Europea non ha in programma nessuna evacuazione. Stiamo continuando a costruire un forte pacchetto di sanzioni, ma nulla di concreto verrà approvato oggi". Kiev fa sapere che "continuerà nella sua politica di smantellamento di qualsiasi struttura oligarchica e politica" filo-russa impegnata a destabilizzare il Paese, dopo le accuse britanniche su un presunto piano di Mosca per installare un governo amico.

