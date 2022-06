USA: stop al divieto di aborto in Louisiana e Utah

Un tribunale della Louisiana ha bloccato il divieto di aborto nello Stato. Il giudice Robin Giarrusso ha emesso ieri un ordine restrittivo temporaneo contro il divieto di aborto dopo che l'Hope Medical Group for Women di Shreveport, una delle tre cliniche per le interruzioni di gravidanza della Louisiana, ha fatto causa. Gli avvocati del Center for reproductive rights hanno spiegato di aver contestato la costituzionalità delle tre leggi che avrebbero attuato il divieto. Le misure, si legge nella causa, sono "incostituzionalmente vaghe e rendono impossibile capire se siano entrate in vigore; quale delle tre sia entrata in vigore; quali sono i comportamenti che sono vietati e quali le eccezioni, soprattutto nel caso di medici che praticano un aborto per salvare la vita di una donna". Gli aborti riprenderanno immediatamente e una nuova udienza è stata fissata per l'8 luglio. In Louisiana - come in Kentucky e South Dakota - il divieto di aborto era entrato in vigore subito dopo la sentenza del massimo tribunale.

Anche in Utah il divieto quasi totale di aborto nello Utah è stato bloccato temporaneamente da un tribunale dello stato. La decisione è stata presa dal giudice del 3° tribunale distrettuale Andrew Stone, fissando un'udienza per esaminare il ricorso della Planned Parenthood of Utah e dell'American Civil Liberties Union of Utah. Lo stop durerà 14 giorni.