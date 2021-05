Usa: svolta di Biden, si alla revoca dei diritti per i vaccini. L' Europa pronta a discutere Moderna: una dose di richiamo del vaccino Covid-19 ha generato una promettente risposta immunitaria contro le varianti più pericolose del Sars-Cov2, la brasiliana e la sudafricana.

Usa: svolta di Biden, si alla revoca dei diritti per i vaccini. L' Europa pronta a discutere.

Svolta di Joe Biden sui vaccini: l'amministrazione Usa ha annunciato di essere favorevole a rimuovere le protezioni dei brevetti per i vaccini contro il Covid-19 ed è impegnata "attivamente" in questo senso nei negoziati in corso al Wto. Una mossa che potrebbe spianare la strada ad una accelerazione della produzione e della distribuzione delle dosi in tutto il mondo, soprattutto nei Paesi più poveri. Ma che è definita 'deludente' dalla Federazione internazionale aziende farmaceutiche: 'è una risposta semplice ma errata a un problema complesso', sostiene.

L'Europa è pronta a discutere - e se ne parlerà al summit informale dei leader nel fine settimana - la proposta americana di rimozione delle protezioni dei brevetti di vaccini anti-covid, dice la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione. Secondo Bruxelles, l'Italia aveva ragione, a inizio pandemia, a chiedere la solidarietà ed il coordinamento dell'Europa. Speranza: la svolta di Biden sui brevetti è un passo avanti, ora anche l'Europa deve fare la sua parte.

Intanto Moderna annuncia che una dose di richiamo del suo vaccino Covid-19 ha generato una promettente risposta immunitaria contro le varianti più pericolose del Sars-Cov2, la brasiliana e la sudafricana.



