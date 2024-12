USA: Trump nomina l'imprenditore hi-tech David Sacks zar per IA e criptovalute

Donald Trump ha annunciato su Truth di aver nominato l'imprenditore e investitore hi-tech sudafricano-americano David O. Sacks come "zar per l'IA e la criptovaluta". Sacks è partner di Craft Ventures, un fondo di capitale di rischio che ha co-fondato alla fine del 2017.

"In questo importante ruolo - spiega Trump - David guiderà la politica per l'amministrazione in materia di intelligenza artificiale e criptovaluta, due aree critiche per il futuro della competitività americana. David si concentrerà sul rendere l'America il leader globale indiscusso in entrambe le aree.

Tutelerà la libertà di parola online e ci allontanerà dai pregiudizi e dalla censura delle Big Tech. Lavorerà su un quadro giuridico in modo che il settore delle criptovalute abbia la chiarezza che chiede e possa prosperare negli Stati Uniti. David guiderà anche il Presidential Council of Advisors for Science and Technology.

"David Sacks - ricorda il presidente eletto - è stato un imprenditore e investitore di grande successo per 25 anni, costruendo e investendo in alcune delle aziende più iconiche della Silicon Valley. È stato il Coo dell'era fondante di PayPal, parte della leggendaria 'PayPal Mafia'".

"David - prosegue - ha poi fondato la società di software aziendale Yammer, che è stata acquisita da Microsoft per 1,2 miliardi di dollari. Successivamente ha fondato Craft Ventures, una società di venture capital con sede a San Francisco. David è co-conduttore dell'All-In podcast, il podcast più importante in ambito tecnologico, dove lui e i suoi amici discutono di questioni economiche, politiche e sociali".