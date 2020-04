Usa, Trump: “Vicini alla riapertura del Paese”

Gli Stati Uniti ieri hanno riportato altri 1.509 morti per coronavirus in 24 ore, per un totale di 23.529, secondo il conteggio della Johns Hopkins University. Lo stato di New York, epicentro dell'epidemia negli Usa, ha superato le 10.000 vittime per Covid-19.

Intanto il presidente americano Donald Trump ha riferito che vuole mettere fine alle restrizioni sui viaggi dall'Europa "al momento giusto". Potrebbe trattarsi - ha aggiunto - di settimane o mesi, dipenderà dall'evoluzione della pandemia. Trump ha poi annunciato che dovrebbe prendere una decisione entro fine settimana sul ventilato taglio dei fondi Usa all'Organizzazione mondiale della sanità, da lui accusata nei giorni scorsi di essere troppo filocinese e di aver agito in ritardo quando è scoppiato l'emergenza Covid-19 in Cina.

“Ma c'è una chiara evidenza – ha detto nel briefing quotidiano alla Casa Bianca - che la strategia per rallentare la pandemia sta funzionando”, aggiungendo che il numero giornaliero di nuovi casi rimane piatto. "Nessuno che avesse bisogno di un respiratore è rimasto senza", ha sottolineato.

Per quanto riguarda l'economia, Trump ha rivendicato "l'autorità suprema" per allentare le restrizioni negli Stati Uniti. “Siamo vicini a completare il piano per riaprire il Paese". La decisione – ha riferito - sarà annunciata nel giro di giorni. Ritiene inoltre che l'accordo di Opec+ porterà ad un taglio della produzione di petrolio sino a 20 milioni di barile al giorno. Ed ha ringraziato i leader dei paesi protagonisti del negoziato.