Usa: tutti i voli a terra per un guasto informatico

L'autorità aeronautica statunitense ha deciso un blocco senza precedenti di tutti i voli negli Usa, a causa di un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration (Faa). Alle 15 le autorità hanno poi autorizzato la ripresa dei voli. Il presidente Biden ha chiesto "un'indagine completa sulle cause", e ha parlato con il ministro dei Trasporti Buttigieg "Le cause non sono ancora note, ma in un paio di ore" la Faa "dovrebbe avere un senso migliore di quello che ha provocato" lo stop, afferma il presidente americano, sottolineando comunque che al momento comunque gli aerei possono atterrare in sicurezza anche se non possono decollare.