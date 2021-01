Twitter chiude definitivamente l'account di Trump, per "il rischio che inciti la violenza" anche il 17 gennaio. Il presidente Usa allora twitta da quello ufficiale Potus, ma il social cancella anche quei post. In un comunicato, Trump annuncia di valutare una sua piattaforma. Piogge di critiche a Twitter dai repubblicani. L'hashtag #Trumpbanned diventa di tendenza in Italia. "Gli Usa sono il nostro più grande nemico", afferma intanto il leader nordcoreano Kim.