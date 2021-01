USA: Twitter “stacca la spina” a Trump; infuriati i Repubblicani

Era prevedibile, dopo la clamorosa debacle di mercoledì, una reazione decisa delle forze di sicurezza. Prosegue allora la caccia ai responsabili dell'assalto al Congresso; costato la vita a 4 sostenitori di Donald Trump e ad un agente di polizia, deceduto per le ferite riportate negli scontri. Fra gli arrestati anche Richard Barnett: fotografato, in quei momenti di caos, con un piede sulla scrivania della speaker della Camera. Proprio Nancy Pelosi – che aveva definito “instabile” l'attuale inquilino della Casa Bianca, chiedendo ai militari precauzioni sulla “valigetta nucleare” - ha lanciato nelle scorse ore un vero e proprio ultimatum: o le dimissioni immediate di Trump, o un impeachment lampo per istigazione all'insurrezione.





Ma a fare maggiormente discutere, oggi, è stata la decisione dei vertici di Twitter, che seguendo l'esempio di Facebook hanno sospeso permanentemente l'account del Presidente degli Stati Uniti in carica; e questo – è stato dichiarato - “per il rischio di ulteriore incitamento alla violenza”. Infuriati i Repubblicani, che gridano al bavaglio alla libertà di parola; mentre Trump pensa alla possibilità di creare una propria piattaforma. Quel che è certo è che la presa di posizione dei colossi dei social media pone non pochi interrogativi. “Un intervento - afferma il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti italiano - che presenta dei rischi e pone fortemente il tema della “socialcrazia”. Carlo Verna ritiene indispensabile una regolamentazione, in materia; specie per rendere più efficace il contrasto al fenomeno delle “fake news”. E' necessaria – afferma –, una riflessione su queste tematiche. Ricordata allora la partecipazione alla Conferenza di Alto Livello sui pericoli della disinformazione, tenutasi a San Marino nel 2019.

Nel servizio l'intervista a Carlo Verna – Presidente dell'Ordine dei Giornalisti italiano