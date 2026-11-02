ELEZIONI Usa, vigilia di Midterm: in 54 milioni hanno già votato I cittadini tornano alle urne per rinnovare 470 seggi totali del Congresso. Trump: "Se perderò diventerò Mr.Veto"

Usa, vigilia di Midterm: in 54 milioni hanno già votato.

Negli Stati Uniti siamo alla vigilia di un appuntamento elettorale decisivo per il futuro della presidenza di Donald Trump. Domani, martedì 3 novembre, i cittadini tornano alle urne per le elezioni di ‘Midterm’ o metà mandato, dove verranno rinnovati tutti e 435 i seggi della Camera dei rappresentanti e 35 seggi su 100 del Senato. Già in 54 milioni hanno già votato, in presenza o per posta, ben sette milioni in più rispetto al 2022.

Per ottenere il controllo dei due rami del Congresso i democratici dovrebbero strappare quattro seggi ai repubblicani al Senato, solo tre alla Camera. Trump, in un’intervista al New York Post, ha già detto che in caso di sconfitta diventerà “Mr. Veto”: “Non permetterò loro di fare quello che vogliono”, ha affermato.

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