Vaccino AstraZeneca: atteso oggi ok dell'Ema, ma è scontro con l'Ue

L'autorizzazione dell'Agenzia europea dei medicinali (Ema) al vaccino AstraZeneca dovrebbe arrivare oggi, come previsto, ma l'Ue ancora non riesce a trovare una soluzione ai ritardi nelle forniture annunciati dall'azienda giorni fa. E visto che il dialogo serrato con i vertici non ha portato a niente, l'Unione mette in campo l'artiglieria pesante: minacciando un blocco dell'export.

La pressione su AstraZeneca monta da giorni. Appena ha annunciato i ritardi delle consegne, la Commissione le ha scatenato contro un 'meccanismo di trasparenza', di cui ha reso note le conseguenze: "Se vediamo che ci sono incongruenze, che le dosi di vaccino che dovrebbero restare in Ue vengono destinate all'export, ci sarà la possibilità di intervenire negando l'autorizzazione", hanno spiegato fonti Ue. Bruxelles ha poi fatto partire le ispezioni negli stabilimenti AstraZeneca in Belgio, quelli nei quali l'azienda lamenta i presunti ritardi nella produzione, per verificare se le affermazioni sono fondate.