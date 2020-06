Vaccino Covid-19: più di 20 candidati in Europa per la realizzazione

Sono più di venti i candidati europei alla realizzazione del vaccino contro il Sars-Cov2, e tre di questi già nella fase di sperimentazione sugli esseri umani. Il più avanzato finora continua ad essere il vaccino di Oxford, realizzato in tandem con un'azienda di Pomezia. Nel giro di qualche giorno saranno diffusi i risultati della Fase 1 della sperimentazione, arrivata già alla Fase 3 su 10mila persone.

Il presidente Donald Trump, in una intervista a Fox, ha annunciato che gli Stati Uniti sono vicini ad un vaccino, mentre nel suo Paese il bilancio è di oltre 2 milioni di casi e 117mila vittime, che supera quelle della prima guerra mondiale. A Pechino invece le autorità, per circoscrivere il nuovo focolaio da Covid-19, hanno rinchiuso in casa tutti i residenti attorno al mercato di Xinfadi, dove i casi sono saliti a 158. Richiuse tutte le scuole primarie e secondarie. In cinque giorni eseguiti 700mila tamponi.