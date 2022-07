Il vaiolo delle scimmie è un'emergenza sanitaria globale. Lo ha affermato oggi il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa. Si tratta del più alto livello di allerta dell'Oms. Due giorni fa in Europa si contavano in totale più di 10mila casi, con la Spagna al primo posto nei contagi. Mentre l'Italia al settimo posto con 374 infezioni.