SPAGNA Valencia, 217 le vittime. Fango contro il re Felipe in visita alle zone colpite Contestati i reali, il premier e il presidente della comunità valenciana

Valencia, 217 le vittime. Fango contro il re Felipe in visita alle zone colpite.

Il bilancio delle vittime della tempesta che ha colpito la Spagna martedì scorso è salito a 217, la maggior parte delle quali nella provincia di Valencia. A Paiporta la comitiva formata dal re Felipe, la regina Letizia, il premier Sanchez e il presidente della comunità valenciana Mazon è stata contestata dalla popolazione al grido di: "Assassini" e "Fuori, fuori". Alcune persone hanno anche lanciato fango verso il re. Distrutti i vetri dell'auto del premier, che è stato colpito anche da un bastone.

Intanto non si ferma l'allerta: il meteo statale spagnolo ha lanciato per oggi un allarme rosso per la Costa meridionale di Valencia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: