Valencia, in fiamme due grattacieli: almeno 4 morti, 20 dispersi e 14 feriti Il vento e il poliuretano presente sulle facciate degli edifici hanno causato la rapida espansione delle fiamme

E' salito a cinque morti il bilancio provvisorio del tragico rogo delle due torri a Valencia, in cui almeno altre 14 persone risultano disperse, secondo i servizi di Emergenza ripresi da Efe. L'incendio di enormi proporzioni ha divorato e ridotto a uno scheletro incandescente un edificio di 14 piani nel quartiere Campanar, a Valencia. Le fiamme, che si sono sviluppate alle 17:30 dall'ottavo piano per motivi in corso di accertamento, a causa del forte vento di ponente e delle temperature elevate di 25 gradi si sono rapidamente propagate lungo la verticale del grattacielo ed estese anche alla torre 2, nello stesso blocco del complesso residenziale, dove complessivamente vivono circa 350 persone in 140 appartamenti.



