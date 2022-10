Venediktov: "L'Ucraina nella Nato può portare alla Terza guerra mondiale" Erdogan: "Una pace giusta può essere ottenuta attraverso la diplomazia"

Venediktov: "L'Ucraina nella Nato può portare alla Terza guerra mondiale".

"L'adesione dell'Ucraina alla Nato può portare alla Terza guerra mondiale e la stessa Alleanza atlantica lo capisce", ha dichiarato il vice segretario del Consiglio di Sicurezza russo Alexander Venediktov in un'intervista alla Tass. "Con l'adesione dell'Ucraina alla Nato entrerà in vigore il quinto articolo (sulla difesa collettiva)", ha aggiunto: "La stessa Nato comprende la natura suicida di questo passo".

"L'adesione dell'Ucraina alla Nato è per noi inaccettabile", ha detto: "L'Occidente deve capire che le parole di Zelensky sulla necessità di attacchi preventivi contro la Russia sono un invito alla terza guerra mondiale". Venediktov aggiunge che la Russia è favorevole a una rapida soluzione diplomatica della questione ucraina, non cerca di "fare a pezzi nessuno" e vuole coesistere pacificamente con l'Ucraina e con tutta l'Europa, anche se non a spese della sua sicurezza.

Oggi il presidente russo Vladimir Putin è nella capitale kazaka Astana per il summit della Conferenza sulle misure di interazione e rafforzamento della fiducia in Asia (Cica). È atteso in giornata l'incontro con il leader turco Recep Tayyip Erdogan. "Una pace giusta può essere ottenuta attraverso la diplomazia, - afferma il presidente turco ad Anadolu- non ci possono essere vincitori in una guerra e perdenti nella pace".

