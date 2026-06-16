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Venerdì la firma dell'accordo Iran – Stati Uniti. Al G7 incontro Trump – Zelensky

Il testo sarà firmato firmato venerdì al Burgenstock hotel di Lucerna, in Svizzera. Il viceministro degli Esteri iraniano ha intanto revocato il blocco navale statunitense nello Stretto di Hormuz.

di Giacomo Barducci
16 giu 2026

Ucraina e Medio Oriente al centro della seconda giornata del G7. Zelensky incontra prima il presidente francese Macron, poi il trilaterale con Trump. “La Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere”, dice il presidente americano dopo il colloquio, definito “proficuo”. Ieri il leader ucraino aveva svelato di aver suggerito al tycoon di incontrarsi con Putin in America. Il Cremlino però respinge la proposta: “Se vuole parlare venga a Mosca”.

I Sette intanto spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. Fonti diplomatiche italiane fanno sapere che ieri sera, a margine della cena di Evian, tra Meloni e Trump, c'è stato un “incontro di chiarimento, senza battute né scherzi”, durante il quale la premier ha ribadito la necessità, condivisa dagli Usa, che l'Occidente resti unito.

Arrivata anche l'attesa data della firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran: il testo sarà firmato firmato venerdì al Burgenstock hotel di Lucerna, in Svizzera. Il viceministro degli Esteri iraniano ha intanto revocato il blocco navale statunitense nello Stretto di Hormuz.




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