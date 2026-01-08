Venezuela e Groenlandia, il focus di Fabrizio Amadori sulla strategia di Trump

Dall'intervento in Venezuela letto come mossa per ridimensionare l’influenza cinese nelle Americhe, fino all’interesse per la Groenlandia, emerge una strategia Usa fondata, secondo il comunicatore e saggista Fabrizio Amadori, sulla prepotenza e sul ricatto energetico e militare.

"Effettivamente questa operazione nel Paese caraibico è nata con lo scopo primario, secondo me e secondo molti analisti, - sottolinea Fabrizio Amadori, comunicatore e saggista - di dare un segnale alla Cina che proprio a dicembre dell'anno scorso aveva indicato tra le sue politiche quella di allargarsi nell'America, in particolare nell'America latinoamericana. Questo evidentemente non giustifica questo tipo di aggressione che è stata condannata a livello di diritto internazionale, si è puntato a dire da parte dell'attuale amministrazione americana che Maduro è un presidente illegittimo, il che è vero, però è anche vero che questa amministrazione si è ben guardata da provare un'aggressione militare e ha voluto vendere questa operazione, come ormai è noto, come un'operazione di polizia, perché era l'unica che avrebbe permesso a questa amministrazione di non mandare notifiche anche un po' compromettenti preliminari al Congresso. Però ripeto, - aggiunge - rimane un diritto internazionale violato, ma anche un segno, un segnale che l'America di Trump è diversa da quelle precedenti, che lui è il più 'grosso' di tutti, ha voluto dare un colpo anche in questo senso, e che colpo, e attenzione, non l'ha voluto dare soltanto alla Cina ma evidentemente anche alla Russia".

Dalla pressione sul Venezuela, dunque, fino all’interesse per la Groenlandia, ma i limiti imposti dal sistema democratico statunitense, dal Congresso e dalle elezioni di midterm, per Amadori, potrebbero arginare le sue spinte più estreme.

"Ci sono tutta una serie di variabili che non c'entrano niente con il fattaccio venezuelano. Lui, Trump, - continua Amadori - ha evidentemente sposato un altro tipo di linguaggio, un altro tipo di politica, probabilmente lui vuole tirare molto la corda per vedere cosa può arrivare. Sono abbastanza sicuro - dice - che Trump non attaccherà mai militarmente la Groenlandia, anche perché questo significherebbe il crollo della Nato, è anche vero che si sta creando un profondo divario, un 'burrone' tra le due sponde dell'Atlantico a livello proprio di fiducia, che difficilmente potrà essere recuperato nei prossimi decenni".



Nel video l'analisi di Fabrizio Amadori, comunicatore e saggista.