Venezuela, Maduro arrestato: Delcy Rodríguez nominata presidente ad interim Tensione internazionale dopo l’operazione statunitense: almeno 40 morti secondo il New York Times

La Corte Suprema ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la presidenza. Sul piano internazionale nuove reazioni con l'ira della Cina che chiede agli Stati Uniti di liberare immediatamente il leader venezuelano. Secondo quanto riporta il New York Times, sarebbero almeno 40 le persone rimaste uccise nell'attacco statunitense per la cattura di Maduro, tra militari e civili.

Il presidente venezuelano e sua moglie saranno trasferiti al Metropolitan Detention Center (Mdc), un carcere federale di Brooklyn noto per aver ospitato, tra gli altri, El Chapo. Dal Papa, durante l'Angelus, l'appello affinché sia garantita la sovranità del Paese, assicurando lo stato di diritto e rispettando i diritti umani e civili di ognuno.

