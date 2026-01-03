ATTACCO USA Venezuela: Trump, “Pronti a lanciare un secondo attacco più importante, se necessario” Bombe statunitensi nella notte su Caracas; catturati Maduro e la moglie. Washington punterebbe a un cambio di regime

Complicato tracciare un quadro della situazione in Venezuela, dopo l'azione di forza statunitense. Preceduta nei mesi scorsi da minacce, raid su barche di presunti narcos, blocco delle petroliere. Nel mirino, nella notte, non solo centri decisionali e basi militari della Capitale; bombe a quanto pare anche sugli Stati di Miranda, Aragua e La Guaira.

Segnalate vittime fra la popolazione; quanto alle truppe americane la Casa Bianca ha parlato di un elicottero colpito e due feriti. Apparentemente una riedizione della “diplomazia delle cannoniere”; con il “plus” questa volta della riferita azione delle Delta Force, che avrebbe portato alla clamorosa cattura - “negoziata”, secondo fonti dell'Opposizione venezuelana - di Maduro e della moglie. Postata da Trump una foto. Saranno processati a New York, è stato rivelato; con le accuse di narcotraffico e terrorismo.

Probabile obiettivo dell'operazione un cambio di regime. Ma è difficile in questa fase distinguere la realtà dalla propaganda. Al momento le forze bolivariane parrebbero – il condizionale è d'obbligo - controllare Caracas. Potere teoricamente in mano alla Vicepresidente Rodriguez. Alcune fonti la davano in Russia. Notizia smentita dal New York Times e da Mosca, che ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza ONU.

Non ci piegheranno, ha tuonato il ministro della Difesa Lopez; con l'elmetto, il collega agli Interni, davanti alle telecamere; e circondato dai militari. Che Maduro presagisse il peggio parrebbe dimostrato dalle dichiarazioni di ieri; quando aveva aperto a Washington su lotta alla droga, petrolio ed accordi economici. Ha cercato di negoziare ma ho detto “no”, ha rivelato Trump; escludendo al contempo l'ipotesi della Premio Nobel Machado alla guida del Paese: “non ha il sostegno”, ha tagliato corto. E poi dichiarazioni che faranno discutere: saremo “fortemente coinvolti nell'industria petrolifera del Venezuela”; “gestiremo il Paese fino a quanto potremo farlo”; “pronti a lanciare un secondo attacco più importante, se necessario”. Da monitorare ora la reazione del Congresso; della stessa base Maga, refrattaria a politiche interventiste. E soprattutto dei Paesi latino-americani.

Euforico l'argentino Milei; aspre condanne, invece, dalle leadership di due pesi massimi come Messico e Brasile. La Colombia ha schierato l'esercito alla frontiera; il suo Presidente dovrebbe “guardarsi il didietro”, ha avvertito un Trump senza freni. Gelo inizialmente in Europa; che più volte, su altri dossier, aveva insistito sul rispetto del diritto internazionale. Azione di forza comunque stigmatizzata da Parigi. Più vicino agli USA Palazzo Chigi; “L'Italia – è stato detto – ha sempre sostenuto l'aspirazione del popolo venezuelano ad una transizione democratica”. A prendere posizione anche il Segretario Generale ONU: l'operazione americana – ha dichiarato Guterres – crea un “pericoloso precedente”.

