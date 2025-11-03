ESTERI Venezuela - USA, Trump: “Maduro ha i giorni contati” Sul fronte ucraino in arrivo a Kiev i missili patriot da Berlino

Scenario di massima allerta in America del Sud. Avviate le prove di sbarco dei Marines degli Stati Uniti con esercitazioni a Porto Rico. Attaccata inoltre un'altra presunta imbarcazione di narcos nei Caraibi uccidendo tre persone. Il Pentagono pubblica un video che mostra le operazioni di addestramento. Per Trump Maduro ha i giorni contati, ma non svela piani di attacco al Paese.

In un'intervista a Fox News, la leader dell'opposizione venezuelana e Premio Nobel per la Pace 2025 María Corina Machado afferma che la maggioranza dei suoi connazionali sostiene le azioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro i cartelli della droga e la pressione nei confronti di Nicolás Maduro. "Il popolo venezuelano — dice — appoggia pienamente Trump e la sua strategia perché lottiamo da 26 anni per liberare il nostro Paese".

La Russia intanto minaccia il possibile invio di missili a Caracas e continua a martellare l'Ucraina. In una settimana “1.500 droni d'attacco, 1.170 bombe aeree guidate e oltre 70 missili sono stati utilizzati dai russi” riferisce Zelensky. Il leader ucraino sprona le truppe a resistere e annuncia che da Berlino sono arrivati i tanto attesi missili Patriot. Per il Cremlino, per ora non è urgente un incontro Putin-Trump: “È possibile, ma ora non serve” dichiarano.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: