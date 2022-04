Verso il ballottaggio, i punti forti di Macron e Le Pen durante “Le Débat”

Secondo un primo sondaggio, Macron ha vinto il duello tv di ieri sera contro Marine Le Pen: il presidente in carica è stato ritenuto più credibile della sfidante di destra dal 59% dei francesi, chiamati domenica prossima, 24 aprile, al ballottaggio presidenziale. Un dibattito molto seguito dai cittadini d'oltralpe: sono stati circa 15,6 milioni gli telespettatori a seguirlo; numero comunque inferiore, di un milione, rispetto a quello registrato cinque anni fa, nel dibattito presidenziale del 2017 che anche in quel caso vide opposti Macron e Le Pen. Quest'anno, oltre a TF1 e France 2 - che hanno organizzato la diretta - il confronto di circa due ore e mezzo è stato trasmesso dalle reti all news e dai canali parlamentari.

La Le Pen si è vista bene si pronunciare le parole “immigrazione” e “Islam”, temi che sono stati per decenni al centro delle discussioni del suo partito, il Rassemblement national. È infatti apparsa moderata e affidabile; dall'altra parte del tavolo Macron, cifre alla mano, è sembrato più competente e padrone dei vari dossier dibattuti. Le Pen ha invece puntato sull'empatia, più che sulla tecnica, presentandosi come “la presidente della concordia, della giustizia, della fraternità nazionale, della pace civile”, quindi non più come anti-sistema. L'affondo più convincente del presidente in carica arriva quando si parla di politica internazionale, e Macron addita l'avversaria di non essere autonoma nella sua scelte perché “dipende da Mosca”, avendo contratto un debito di 9,7 milioni di euro in una banca ceco-russa, vicina al Cremlino.

È seguito lo scontro sull'Europa, con Marine Le Pen che ha ribadito la posizione del suo partito: "Non c'è un popolo europeo, non c'è una sovranità europea". "Lei non lo dice - ha incalzato Macron - ma volete far uscire la Francia dall'Unione europea". Scontro acceso anche sull'ecologia, con Macron che ha definito l'avversaria "clima-scettica" e la Le Pen che ha ribattuto "lei è clima-ipocrita". L'allusione era alle pale eoliche in mare, che Le Pen ha accusato Macron di volere "ovunque" tranne a Le Touquet, dove il presidente ha una casa di vacanza.

Scuola e stipendi degli insegnanti, ospedali e disagio del personale sanitario sono stati temi sui quali le visioni dei candidati sono apparse molto distanti, a volte opposti. E sulla sicurezza e sul divieto di velo islamico è stato l'ennesimo scontro, con la candidata di estrema destra a ribadire la sua intenzione di vietarlo nei luoghi pubblici. Macron l'ha accusata di fare "confusione" fra religione e ideologia, avvertendola che la sua proposta rischierebbe di provocare "una guerra civile".

Macron cade però sullo stile, un po' saccente. Ha sorriso ironicamente più volte durante i discorsi di Le Pen, interrompendola con costanza, sino a farsi rimproverare dai conduttori. “Ne me coupez pas”, non mi interrompa, diventa il mantra di Marine Le Pen.