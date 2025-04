Verso il Conclave: il Cardinale Becciu ufficializza il passo indietro Pellegrinaggio incessante alla tomba di Francesco

Verso il Conclave: il Cardinale Becciu ufficializza il passo indietro.

Focus sulla successione di Papa Bergoglio. Nuova giornata di riunione per la congregazione generale dei cardinali, in vista del Conclave del 7 maggio. In queste ore l'ufficializzazione del passo indietro – per evitare la conta - del Cardinale Angelo Becciu: coinvolto nel processo sulla malagestione dei fondi della Segreteria di Stato. “Ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave – ha dichiarato -, pur rimanendo convinto della mia innocenza”. Decine di migliaia di fedeli, intanto, stanno rendendo omaggio alla tomba di Francesco a Santa Maria Maggiore, in un pellegrinaggio incessante.

