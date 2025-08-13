ESTERI Verso l’Alaska: conto alla rovescia per il vertice Trump–Putin Zelensky e i leader Ue fissano la linea: cessate il fuoco, sanzioni e garanzie euroatlantiche. Fonti Usa: Trump pronto a colpire l’economia russa se necessario. Intanto Mosca avanza sul campo.

L'ultimo incontro bilaterale ufficiale tra Trump e Putin risale al luglio 2018 e a poco più di due giorni dal vertice fissato per il 15 agosto nella base militare di Elmendorf-Richardson, in Alaska, sale l’attesa e si intensificano le consultazioni internazionali.

Oggi a Berlino, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato a una videoconferenza con Trump e i leader europei. Dalla discussione è emersa una linea comune: cessate il fuoco come condizione per una pace giusta e duratura, mantenimento delle sanzioni e garanzie di sicurezza legate al contesto euroatlantico. Meloni ha espresso soddisfazione per l’unità di intenti, mentre Starmer ha riconosciuto il lavoro diplomatico di Trump, pur ricordando che la guerra e il “bagno di sangue” continuano. Macron ha annunciato un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, con un altro in preparazione. Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha sottolineato la coesione occidentale e la leadership di Trump, che ha fissato tre obiettivi: cessate il fuoco, negoziati con l’Ucraina e collaborazione Usa-Ue per la sicurezza post-conflitto. Il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, auspica “un grande successo” del vertice per aprire “il cammino della pace”. Zelensky ha ribadito che Mosca non potrà porre veti all’ingresso di Kiev in Ue e Nato, accusando Putin di voler occupare l’intero Paese. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha escluso qualsiasi riconoscimento dell’occupazione russa e chiesto garanzie militari solide per Kiev.

Fonti dell’amministrazione Usa hanno riferito che Trump, nonostante la retorica talvolta percepita come filorussa, è “molto arrabbiato” con Putin e pronto, se necessario, a colpire duramente l’economia russa per ottenere un accordo. Intanto nelle ultime 24 ore c'è stata una forte avanzata sul terreno dell'esercito russo, la più massiccia da un anno a questa parte.

Di Luca Salvatori

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: