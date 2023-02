GUERRA IN UCRAINA Verso l'anniversario dell'invasione russa: risoluzioni Ue e Onu contro Mosca

Manca una settimana all'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, 24 febbraio, e le pedine sullo scacchiere geopolitico sono schierate: l'Ue dà il via libera in Parlamento alla risoluzione in cui si chiede di fornire a Kiev “aiuti militari per tutto il tempo necessario” e si invita la Commissione “a prendere in seria considerazione – si legge – fornitura di jet da combattimento, elicotteri, sistemi missilistici e più munizioni”. Il testo, che ha incassato 444 sì, 26 no e 37 astensioni, prevede di utilizzare i beni russi congelati per ricostruire l'Ucraina e avviare i negoziati della sua adesione. Mosca reagisce subito con l'espulsione di quattro diplomatici austriaci.

La Cina le tende la mano e si dice pronta a “lavorare con lei per promuovere il continuo sviluppo del partenariato strategico tra i due Paesi”. Risoluzione in vista anche per l'Onu, la prossima settimana: “Necessaria la pace globale – recita la bozza –, l'integrità territoriale dell'Ucraina e il ritiro immediato delle truppe di Putin”. Sul campo di battaglia, nella notte il 15esimo attacco russo su larga scala: colpite anche infrastrutture critiche di diverse regioni. “Il pericolo imminente non viene dal cielo, ma da terra – spiega il consigliere presidenziale Podolyak –, con migliaia di soldati, veicoli e artiglieria pronti a un attacco massiccio nelle tre regioni occupate di Donetsk, Lugansk e Zaporizhzhia”.

E sul possibile coinvolgimento della Bielorussia, il presidente Lukashenko precisa: “Ci uniremo all'offensiva solo se attaccati”. Novità, infine, sul fronte terrorismo. Al-Qaida ha un nuovo capo, dopo la morte di al-Zawahiri nel luglio 2022: si tratta dell'egiziano Saif al-Adel, 62 anni, vive in Iran. Ex tenente colonnello delle forze speciali dell'Egitto, appartiene alla vecchia guardia del gruppo terroristico e ha anche addestrato alcuni dei dirottatori dell'11 settembre.

