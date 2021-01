Verso l'insediamento di Biden a Presidente USA: alle 17 ora italiana la cerimonia fuori dal Campidoglio

Alle cinque del pomeriggio, ora italiana, cerimonia di insediamento e giuramento, sul fronte ovest del Campidoglio, per Joe Biden che così diventerà definitivamente il nuovo presidente. Insieme a Biden, la vice Kamala Harris. Il nuovo inquilino della Casa della Bianca partirà da subito con 17 ordini esecutivi, che saranno firmati già oggi, per rompere con la passata eredità: comprenderanno, tra l'altro, il rientro degli Stati Uniti nell'accordo sul clima di Parigi e nell'Organizzazione mondiale della sanità.

Intanto Trump se ne va concedendo la grazia a 73 persone, fra cui il suo ex consigliere Steve Bannon. Ma continua a non accettare la sconfitta: "Voglio che sappiate – dice - che il nostro movimento è solo all'inizio". Donald Trump e Melania hanno lasciato per l'ultima volta la Casa Bianca a bordo del Marine One che li porterà alla base militare di Andrews per una cerimonia di addio e raggiungere la loro residenza di Mar-a-Lago sull'Air Force One. "Abbiamo tagliato le tasse, abbiamo snellito la burocrazia. Abbiamo centrato molti obiettivi", ha detto il tycoon. "E' stato un grande onore essere la vostra First Lady", ha detto Melania.



"Questa nuova alba negli Stati Uniti è un momento che abbiamo atteso a lungo. L'Europa è pronta per un nuovo inizio". Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parlando dell'insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca davanti alla plenaria del Parlamento europeo. "Dopo quattro lunghi anni, finalmente l'Europa avrà un amico alla Casa Bianca", ha sottolineato von der Leyen, aggiugendo che il cambio di guardia sarà "un messaggio di guarigione per una nazione ferita". Il presidente del consiglio Ue Charles Michel propone agli Usa un nuovo patto fondatore per costruire insieme un mondo migliore. E invita Biden a una straordinaria del Consiglio europeo.