Vertice Alaska, Alan Friedman: "Trump è stato umiliato, Putin vuole smembrare l'Ucraina"

16 ago 2025
"Il vertice in Alaska si è rivelato un'umiliazione per il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump". A dirlo è il giornalista Alan Friedman, in un'analisi sulla portata e gli effetti del summit. "Non si era mai visto - dice Friedman - un presidente subito allineato con l'omologo russo. Ha offerto un trattamento da vip a Putin: il tappeto rosso, gli applausi. Trump ha poi lasciato parlare Putin e hanno fatto una conferenza stampa senza domande. Putin ha lusingato Trump e il presidente Usa è stato suscettibile. Adora Putin per motivi che non si comprendono ancora e l'Europa dovrà essere vigile. Quello che Trump sta accettando non è un cessate al fuoco, ma l'idea di Putin di smembrare l'Ucraina, prendere tutto il Donetsk, il Lugansk e territori non ancora occupati":

Per lunedì 18 agosto la convocazione del presidente ucraino Zelensky a Washington. "Temo - prevede Alan Friedman - che metterà sotto pressione il leader ucraino, per un accordo che non sarà mai una pace giusta per l'Europa o l'Ucraina. L'Europa, se non è unita, non può avere voce in capitolo. Può fare poco, perché Trump l'ha tagliata fuori. Siamo messi male".

