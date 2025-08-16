Vertice Alaska, le richieste di Putin: russo lingua ufficiale in Ucraina, Kiev via dal Donetsk e niente Nato

Dopo ore di silenzio, Vladimir Putin torna sulla scena. Secondo fonti giornalistiche, che citano una riunione con i massimi responsabili del Paese, avrebbe posto una serie di richieste. Il russo dovrà tornare ad essere la lingua ufficiale in Ucraina, Kiev dovrà ritirarsi dalla regione del Donetsk e abbandonare l'ambizione di entrare nella Nato: sono alcune delle condizioni all'indomani del vertice con Donald Trump ad Anchorage, in Alaska.

Un summit molto atteso e che ha già provocato una serie di reazioni. Il presidente ucraino Zelensky sarà lunedì a Washington per un confronto con Trump al quale potrebbero partecipare altri leader europei. Si parlerà di scambio di territori, come anticipato dai media. Mosca, secondo quanto si apprende, in caso di accordo offrirebbe un cessate il fuoco e la promessa scritta di non attaccare più l'Ucraina o qualsiasi altro Paese europeo.

Gli Stati Uniti avrebbero, dal canto loro, proposto a Kiev garanzie di sicurezza simili a quelle Nato ma senza accesso nell'Alleanza. Critiche da Bruxelles. “Mosca non porrà fine alla guerra finché non si renderà conto che non può continuare”, mette in guardia l'alta rappresentante Ue Kaja Kallas. Dall'Europa la promessa di continuare a fare pressioni sulla Russia. Da Roma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, guarda con fiducia agli spiragli di pace, ma aggiunge: “Solo l'Ucraina potrà trattare sulle condizioni e sui propri territori"











