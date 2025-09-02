Vertice Cina: Xi Jinping incontra Modi e Putin e sogna un nuovo ordine mondiale

Il presidente cinese Xi Jinping rilancia da Tianjin la visione di un nuovo ordine centrato sul Sud Globale e invita Russia, India e gli altri Paesi membri dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a rafforzare la cooperazione economica contro le “pratiche da bullo” attribuite senza citarlo agli Stati Uniti di Trump. Un'alleanza anti-atlantica anche in chiave militare: Mosca, Pechino e Nuova Delhi hanno il secondo, terzo e quarto esercito più grande al mondo e 6339 testate atomiche. Il leader cinese propone sovvenzioni, prestiti e una Banca dello sviluppo, mentre con Putin e Modi discute di un mondo multipolare e di un equilibrio di sicurezza da ricostruire in Ucraina, con il presidente russo che spinge per scongiurare un allargamento della Nato verso est.

Putin apre a un “possibile consenso” su garanzie di sicurezza per Kiev, ma definisce “sciocchezze” i timori europei di un attacco russo all’Ue. A Pechino il leader del Cremlino è accolto da Xi che lo definisce un “vecchio amico”: i rapporti bilaterali, secondo i due, hanno raggiunto livelli senza precedenti. Nella stessa cornice arriva anche il leader nord coreano Kim Jong-un per la parata militare dell’80esimo anniversario della resa del Giappone. Intanto Gazprom sigla l’accordo vincolante per il gasdotto Power of Siberia 2 verso la Cina. Sul fronte opposto, il segretario generale della Nato Rutte avverte: “Il rafforzamento delle forze armate russe non è per le parate, ma per essere usato in Ucraina o altrove”.

