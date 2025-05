Vertice dei Volenterosi: ecco il piano d'azione in 4 punti per la tregua in Ucraina

A Kiev il vertice dei volenterosi sembra dare speranza alla via della pace, o meglio alla tregua. Anche se a stretto giro ci pensa Mosca a raffreddare l'entusiasmo. “L'Ucraina e tutti i suoi alleati sono pronti a un cessate il fuoco totale e incondizionato su terra, aria e mare per almeno 30 giorni a partire già da lunedì – fa sapere il ministro degli esteri ucraino -. Se la Russia acconsentirà e sarà garantito un monitoraggio efficace questo aprirà la strada a negoziati di pace”. Nella capitale ucraina per un vertice i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia. La premier Meloni, in videocollegamento, ribadisce la necessità di “un cessate il fuoco urgente”. Gelo dal Cremlino che stabilisce come precondizione per un accordo lo stop al rifornimento di armi a Kiev. “Al termine dell'incontro – riferisce il presidente ucraino Zelensky – abbiamo parlato tutti insieme con il presidente Usa Trump e concordato la nostra visione comune”. Delinea così un piano d'azione in 4 punti:

- la Russia deve accettare il cessate il fuoco incondizionato per 30 giorni;

- mentre le forze di difesa dell'Ucraina proseguono il rafforzamento;

- se Mosca rifiuta, si dovranno applicare sanzioni più severe al settore energetico e bancario;

- infine continua il lavoro sull'uso efficace dei beni russi congelati.

Intanto “al fronte non si fermano i raid russi, la tregua è falsa - denuncia Zelensky -. Ma non ci sono stati allarmi aerei, il che dimostra ancora una volta che quando Mosca vuole può fermarsi e non uccidere".