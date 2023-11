GUERRA IN MEDIO ORIENTE Vertice straordinario arabo-islamico oggi a Riad. Assedio all'ospedale al-Shifa Un bombardamento su una scuola ha provocato almeno 50 morti. Netanyahu: 'Hamas il responsabile della morte dei civili a Gaza'

Vertice straordinario arabo-islamico oggi a Riad. Assedio all'ospedale al-Shifa.

L'Arabia Saudita ospiterà oggi un vertice straordinario tra Lega Araba e Organizzazione della Cooperazione Islamica "in risposta alle circostanze eccezionali che si stanno verificando a Gaza". Intanto si combatte nella Striscia all'esterno dell'ospedale al-Shifa, dove Israele ritiene sia il comando centrale della fazione islamica, con il leader di Hamas Yahya Sinwar. Un bombardamento su una scuola ha provocato almeno 50 morti. Appello di Macron perché Israele interrompa i bombardamenti su Gaza: "I civili vengono bombardati. Non c'è alcuna ragione per questo e nessuna legittimità". Il presidente israeliano Netanyahu ha replicato che è, 'Hamas il responsabile della morte dei civili a Gaza', ed ha chiesto ai leader mondiali di 'condannare Hamas e l'Isis e non Israele'. Ha poi sottolineato che Israele continuerà a mantenere il controllo su Gaza anche dopo la guerra. Smentita la presenza di un accordo per il rilascio di donne e minori palestinesi detenuti, in cambio di 100 prigioniere e bambini ostaggi.

