SVIZZERA Vertice sulla pace in Ucraina: partecipa anche San Marino Intanto si chiude il G7 a guida italiana: soddisfazione della premier Meloni

“Sono orgogliosa di come l'Italia sia riuscita a stupire e a tracciare la rotta”: parole di soddisfazione dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in chiusura del G7 in Puglia. Meloni rivendica l'efficacia del vertice, con la raggiunta di intese su Ucraina, migranti e intelligenza artificiale. Oltre alla storica partecipazione di Papa Francesco, primo pontefice a un summit del genere. Dal Papa un monito ai 7 'grandi': “Serve una buona politica per il bene comune”.

Nelle scorse ore le congratulazioni del premier britannico Sunak al Governo italiano, specie sull'accordo sui fondi congelati ai russi che serviranno ad aiutare Kiev. In mattinata una serie di incontri bilaterali. Intanto, alcuni dei leader si sono già trasferiti in Svizzera, per il vertice sulla pace in Ucraina in programma fino a domani e al quale parteciperà anche San Marino con il segretario agli Esteri, Luca Beccari.

Tra i protagonisti: la vicepresidente Usa, Kamala Harris, il presidente ucraino Zelensky, la numero uno della Commissione Ue, von der Leyen, e per l'Italia Giorgia Meloni. Non ci sarà, però, la Cina: una mossa da molti interpretata come un segnale di vicinanza alla Russia. Tuttavia, Pechino invia un messaggio alla comunità internazionale, esortando Mosca e Kiev a “incontrarsi a metà strada” e “avviare tempestivamente i colloqui di pace”.

