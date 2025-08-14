LA VIGILIA DEL SUMMIT Vertice Trump-Putin: il 15 agosto alle 21:30 ora italiana Il presidente Usa ha preannunciato una dichiarazione alle 19. Indiscrezioni del Telegraph su concessioni a Mosca nell'estrazione di materie prime e terre rare in Alaska e Ucraina

A un giorno dall’atteso vertice di domani in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin, l’atmosfera internazionale è densa di attese e tensioni. Il presidente americano ha preannunciato una dichiarazione questa sera alle 19 ora italiana. Ieri, nella videocall con Volodymyr Zelensky e i leader europei, Trump ha assicurato che non ci sarà alcun accordo senza il consenso di Kiev, avvertendo Mosca di “gravi conseguenze” se non fermerà la guerra in Ucraina. Secondo il Telegraph, Washington sarebbe pronta a offrire a Putin un pacchetto di incentivi economici: accesso a minerali e terre rare in Alaska, revoca di alcune sanzioni all’industria aeronautica russa e persino lo sfruttamento di giacimenti di litio nelle aree ucraine occupate, in cambio del cessate il fuoco. L’Ucraina detiene circa il 10% delle riserve mondiali di litio, risorsa strategica per le batterie.

Trump avrebbe anche promesso garanzie di sicurezza per Kiev, ma solo sotto guida statunitense e non della Nato. Da Londra, dove in mattinata Zelensky ha incontrato il premier britannico Starmer, è arrivato un nuovo segnale di sostegno a Kiev mentre dal Cremlino giungono invece messaggi di freddezza: “Le nostre richieste restano invariate”, ha dichiarato Mosca, che secondo fonti citate dalla Reuters si preparerebbe a testare un nuovo missile nucleare a lungo raggio. Il summit di Anchorage inizierà domani alle 21.30 ora italiana con un faccia a faccia tra i due leader, seguito da una conferenza stampa congiunta. Nella delegazione russa anche i ministri Lavrov, Belousov e Siluanov: segno che, oltre alla guerra, il vertice affronterà anche i dossier economici e commerciali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: