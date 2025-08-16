Vertice Trump-Putin: lunedì Zelensky a Washington, Putin vuole accordo di pace globale

“Grandi progressi”, ma nessun accordo. All'indomani dell'atteso vertice in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin si tirano le somme e arrivano le prime reazioni internazionali. Ad Anchorage un incontro per certi versi storico, visto che i due leader sono tornati a confrontarsi - faccia a faccia - dopo anni. Dall'altra parte il mondo intero che attende una svolta.

Il prossimo passo lunedì, quando il presidente ucraino, Zelensky, sarà a Washington per incontrare Trump. “Sosteniamo la proposta americana di un incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia”, afferma Zelensky, dopo aver ricevuto informazioni sul vertice dallo stesso Trump. Fonti giornalistiche, in parte confermate dalle parole del presidente statunitense sul suo social Truth, hanno reso noto come l'obiettivo di Putin sia un accordo globale per porre fine alla guerra e non un cessate il fuoco.

Nel frattempo l'offensiva russa non si ferma: decine di droni sono stati abbattuti dalle difese antiaeree ucraine. I negoziati sono possibili anche a combattimenti in corso, mette in chiaro il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, Medvedev. Mosca, dunque, per ora non ha intenzione di fermare le operazioni militari.

Visioni opposte sugli esiti del vertice da entrambe le parti, così come differenti sono le letture degli osservatori e dell'opinione pubblica. “Per tre anni hanno riferito che la Russia era isolata – attacca la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca – ma oggi è stato steso un tappeto rosso per accogliere il presidente russo negli Stati Uniti”. “Un vertice disgustoso e una vittoria totale di Putin”, commentano, invece, i media di Kiev. Nelle scorse ore la Casa Bianca ha aggiornato i leader europei che plaudono all'azione di Trump per una svolta, ma invitano a incoraggiare il dialogo con il presidente ucraino. “Continueremo – promettono – a fare pressioni su Mosca”.







