Vertice Ue: spiragli d'intesa tra i Paesi, si ricomincia alle 16

Vertice Ue: spiragli d'intesa tra i Paesi, si ricomincia alle 16.

Prime aperture da Olanda e Austria sulla proposta Michel. La riunione riprenderà alle ore 16 dopo le divergenze di ieri tra Stati del sud e i cosiddetti "frugali". Il premier olandese Rutte parla di un "ottimo testo", riferendosi al meccanismo del super freno d'emergenza legato al Recovery Fund. E si sta procedendo anche sul fronte dei piani nazionali delle riforme. Poco fa il commento della presidente della Commissione Ue, Von der Leyen, secondo la quale i leader "stanno mostrando reale volontà di trovare una soluzione". La cancelliera tedesca Merkel spera in un accordo possibile. Allo stesso tempo, il presidente del Parlamento Ue Sassoli avverte: "il Parlamento è pronto a non dare il suo consenso, se non vengono rispettate alcune condizioni'.



I più letti della settimana: