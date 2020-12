Via libera al vaccino Pfizer: Trump annuncia campagna immediata

Via libera alla distribuzione del vaccino della Pfizer-BioNTech da parte della Fda - la Food and Drug Administration che è la massima autorità sanitaria americana -, e subito Trump, in un video su Twitter, ha affermato che le vaccinazioni contro il Covid-19 inizieranno nel Paese "tra meno di 24 ore". "La pandemia potrebbe essere iniziata in Cina, - afferma il presidente - ma le stiamo ponendo fine proprio qui negli Stati Uniti", ha aggiunto, attribuendo al suo Paese il vanto di aver compiuto un "miracolo medico" sviluppando "un vaccino sicuro ed efficace in meno di nove mesi".





"Abbiamo già cominciato a spedire i vaccini in ogni Stato", ha poi annunciato Trump, aggiungendo che saranno i governatori a decidere chi riceverà per primo il farmaco nei loro Stati. Gli Stati Uniti sono il sesto Paese ad approvare il vaccino Pfizer-BioNTech dopo Gran Bretagna, Bahrein, Canada, Arabia Saudita e Messico.