UE Via libera dai Paesi Ue alla direttiva sulla qualità dell'aria Malta si astiene

Luce verde dai Paesi Ue alla nuova direttiva sulla qualità dell'aria che allinea le norme Ue alle linee guida più recenti dell'Oms. I ministri dell'ambiente riuniti a Lussemburgo hanno confermato l'accordo politico raggiunto con l'Eurocamera sulla revisione della direttiva con la sola astensione di Malta.

La nuova stretta sull'inquinamento - responsabile di 300mila morti l'anno in Europa - introduce limiti più severi per gli inquinanti più nocivi per la salute - Pm2,5, e NO2 - i cui valori annuali dovranno essere più che dimezzati entro fine decennio.

