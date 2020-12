Via libera in Gran Bretagna al vaccino AstraZeneca; ministro Hancock: "Notizia fantastica"

Dopo quello della Pfizer-BioNTech, anche il vaccino Oxford – AstraZeneca ha il via libera da parte dell'Agenzia di regolamentazione dei medicinali e dei prodotti sanitari della Gran Bretagna. Per la Bbc si tratta di un “un importante punto di svolta”, che “porterà a una massiccia espansione della campagna di immunizzazione del Regno Unito”, dove sono state già ordinate 100 milioni di dosi, sufficienti per vaccinare 50 milioni di persone.





Il vaccino Oxford-AstraZeneca, a cui ha lavorato anche il ricercatore riminese Giacomo Gorini, è stato progettato nei primi mesi del 2020, testato sul primo volontario ad aprile e da allora è stato sottoposto a studi clinici su larga scala che hanno coinvolto migliaia di persone.

La campagna di vaccinazione inizierà la prossima settimana, il 4 gennaio, come annunciato dal ministro della Salute britannico Matt Hancock, che ha definito l'approvazione del vaccino una "notizia fantastica". Ed ha aggiunto: "Possiamo uscire da questa situazione entro la primavera".