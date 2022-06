Via Libera Ue alla candidatura di Ucraina e Moldavia

Il Consiglio Europeo ha dato formalmente il via libera alla concessione a Ucraina e Moldavia di Paesi candidati all'ingresso nell'Ue, sulla base delle raccomandazioni della Commissione. Luce verde anche alla "prospettiva europea" per la Georgia. Zelensky in collegamento: 'È un momento unico e storico, il futuro dell'Ucraina è in Ue'. Kuleba aggiunge: "La svolta è stata la visita di Draghi, Macron e Scholz a Kiev". Il Cremlino avverte: 'La pace con Kiev solo alle nostre condizioni'. Arrivano i lanciarazzi americani Himars, mentre gli USA si apprestano ad annunciare ulteriori 450 milioni di dollari in aiuti militari all' Ucraina.

Il riferimento al price cap entra nell'ultima versione della bozza di conclusioni del Consiglio Ue. Pressing di Draghi sui partner, chiede un summit Ue straordinario sull'energia a luglio. Mosca rassicura sulle riduzioni: problemi tecnici. Ma a Berlino intanto scatta l'allarme: 'ridurre l'uso del gas subito, l'inverno arriva e l'estate è ingannevole'.