Vicenda Epstein: Trump fa causa al Wall Street Journal e a Murdoch. Chiesti 10 miliardi di dollari

Donald Trump passa al contrattacco nella controversa vicenda Epstein. Il Presidente degli USA ha avviato un'azione legale in Florida contro il Wall Street Journal, News Corp e il magnate dei media Rupert Murdoch, chiedendo un risarcimento di 10 miliardi di dollari.

Alla base della causa, la pubblicazione da parte del quotidiano di una lettera oscena che Trump avrebbe scritto a Jeffrey Epstein nel 2003. Lettera che il tycoon definisce “falsa” e “diffamatoria”. “Non l’ho scritta io, non sono parole mie”, ha dichiarato Trump, annunciando l’azione legale e aggiungendo: “Non vedo l’ora che Murdoch testimoni”. Il portavoce di Dow Jones, gruppo editore del WSJ, ha replicato: “Abbiamo piena fiducia nell’accuratezza delle nostre informazioni e ci difenderemo con vigore contro ogni accusa”.

Trump ha inoltre chiesto alla ministra della Giustizia Pam Bondi di rendere pubblici eventuali documenti rilevanti sul caso, previa approvazione della Corte. Ma secondo gli esperti, è improbabile che il giudice consenta la diffusione delle testimonianze rese al gran giurì. Nel frattempo, l’ex presidente accusa i democratici di aver orchestrato una “bufala Epstein” e attacca il sistema giudiziario americano, che secondo lui non avrebbe mai trovato prove concrete contro di lui. Il documento incriminato, che includeva perfino una sagoma oscena firmata “Donald”, ha scatenato nuove tensioni nella Casa Bianca.

Dal fronte conservatore, i sostenitori più accesi come Steve Bannon e Laura Loomer si sono stretti attorno a Trump, parlando di fake news e attacchi politici. Anche Elon Musk, pur non prendendo del tutto posizione, ha definito il contenuto della lettera “poco credibile”.