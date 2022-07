USA Video shock: in California polizia spara e uccide afroamericano che scappava Secondo la polizia Adams era armato.

Video shock: in California polizia spara e uccide afroamericano che scappava.

La polizia di San Bernardino, in California, ha ucciso un afroamericano di 23 anni che aveva tentato la fuga alla vista degli agenti che indagavano su un locale dedito al gioco d'azzardo illegale. Un video shock mostra un agente aprire il fuoco pochi secondi dopo essere sceso dall'auto civetta su cui si trovava. L'afroamericano, armato secondo la polizia, stava parlando con qualcuno in strada dirigendosi verso l'auto della polizia e quando ha visto gli agenti scendere dalla vettura è scappato. Una fuga durata poco: uno degli agenti ha sparato e Robert Adams è morto poco dopo.

It was a police shooting that triggered outrage in #SanBernardino. Now police release new bodycam footage in the shooting of Rob Adams. Officials say he was a convicted felon armed with a 9mm pistol while on parole. New video - Tonight at 11 from ABC7. https://t.co/bB4rsaumpP pic.twitter.com/IpLNyJocaF





