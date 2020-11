Vienna: spari nei pressi della Sinagoga, morti e feriti

Alle 20.00 diversi spari nel centro di Vienna. Un attacco, secondo la Polizia, portato in sei diversi punti della città, e che avrebbe provocato diverse vittime, si parla di 7 in alcuni quotidiani on line, e almeno 15 feriti. Un poliziotto sarebbe rimasto ferito. Vi sarebbe anche stata un'esplosione. Secondo il ministro degli interni austriaco Karl Nehammer si è trattato "apparentemente di un attentato" compiuto da più persone. Una persona è stata arrestata; un attentatore è stato ucciso e un altro probabilmente è in fuga. L'operazione delle forze speciali è ancora in corso e Nehammer ha invitato i viennesi a non lasciare le loro case.