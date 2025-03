Vigili del fuoco, incendio vicino Heathrow sotto controllo

I vigili del fuoco di Londra affermano che che l'incendio di Hayes, che ha causato la chiusura dello scalo di Heathrow e la cancellazione di oltre 1.300 voli, è "ora sotto controllo", aggiungendo che i servizi di emergenza "resteranno sulla scena per tutto il giorno". Lo riporta il Guardian. "I nostri investigatori antincendio inizieranno le loro indagini e continueremo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner per ridurre al minimo i disagi e supportare la comunità", hanno affermato in un aggiornamento sui social media. Lo scalo resterà comunque chiuso fino alla mezzanotte del 21 marzo.