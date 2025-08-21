Vigilia di Meeting: il messaggio del Papa e la gratitudine di Scholz

Meno uno, a Rimini, all'apertura del Meeting per l'Amicizia tra i Popoli che proseguirà fino al 27 agosto. A nome di Papa Leone, il Segretario di Stato Pietro Parolin ha inviato un messaggio alla manifestazione di Cl, intitolata quest'anno: “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”. "Non possiamo più permetterci di resistere al Regno di Dio, che è un Regno di pace. E là dove i responsabili delle istituzioni statali e internazionali sembrano non riuscire a far prevalere il diritto – recita il messaggio - la mediazione e il dialogo, le comunità religiose e la società civile devono osare la profezia”. “Siamo molto grati – commenta Bernard Scholz, Presidente della Fondazione Meeting – che Papa Leone XIV ci ha incoraggiato in questo Meeting con il suo messaggio. Ci ha incoraggiato a testimoniare che la fede e la speranza, possono essere vissute anche in momenti di apparente disperazione. Il Meeting ha sempre cercato il dialogo con le istituzioni, italiane, europee o di altre nazioni, perché riteniamo che questo dialogo sia decisivo, per far incontrare la società civile, con chi decide a livello politico. Parleremo con Mario Draghi dell'Europa, arriva la Presidente del Parlamento Europeo, e poi parleremo anche del nuovo ruolo che l'Italia deve assumere in questa situazione geopolitica molto conflittuale e ascolteremo, su questo, le parole del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni”.







