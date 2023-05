Vince Nuova Democrazia, Vassilis Kessidis: "Futuro all'insegna di giovani e stabilità”

Una vittoria schiacciante quella del partito conservatore di Kyriakos Mitsotaki che con oltre il 40% di voti stacca di più di 20 punti percentuale l'ex premier Tsipras. Risultato storico che non basta però per ottenere la maggioranza assoluta. Il nuovo sistema elettorale elimina infatti l'assegnazione di 50 seggi al partito più votato. L'obiettivo di Nuova Democrazia è quindi quello di tornare alle urne entro fine giugno, ma con la reintroduzione del premio di maggioranza.

"Adesso dobbiamo andare avanti perché sicuramente abbiamo un nuovo turno di elezioni - spiega Vassilis Kessidis, movimento giovanile Nuova Democrazia - dove prenderemo la maggioranza assoluta per creare un governo composto solo da membri del nostro partito a causa del cambiamento del sistema elettorale".

No coalizioni per Nuova Democrazia quindi ma nuove elezioni per la mancanza di credibilità e stabilità, afferma Kessidis, degli altri partiti: "Siamo un partito che crede nelle collaborazioni. La questione però è che il comportamento degli altri partiti non ci da credibilità, disponibilità e occasione di collaborare".

Per il futuro però la via è ben delineata, giovani e stabilità: "Come tutti i paese - sottolinea Kessidis - abbiamo vissuto grandissime crisi. Quindi quello che vogliamo è costruire sulle basi che abbiamo messo e riportare la Grecia in un secondo grande momento".

Nel servizio l'intervista a Vassilis Kessidis (Membro del Comitato Centrale e dell'Ufficio Esecutivo del Movimento Giovanile Nuova Democrazia)