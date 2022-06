Violenta scossa nel sudest dell' Afghanistan, migliaia di morti

Aumentano di ora in ora le vittime in Afghanistan, arrivando a 1000, provocate dal violento terremoto che la notte scorsa ha colpito il sudest del Paese, al confine con il Pakistan: lo ha reso noto il viceministro per la Gestione dei disastri afghano, Sharafuddin Muslim. Finora i feriti, ha aggiunto, sono più di 600. "Centinaia di case sono state distrutte" afferma invece il leader supremo, Hibatullah Akhundzada, sottolineando "Il bilancio delle vittime è destinato a salire". Secondo l'Istituto geofisico statunitense, la scossa è stata registrata a 44 km a sudovest di Khost, ad una profondità di 10 km. Avvertita in un raggio di oltre 500 km, raggiungendo Pakistan e India.

Notizia in aggiornamento