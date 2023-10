Violento attacco a sorpresa di Hamas contro Israele, scenari da guerra totale

Quando la TV pubblica dello Stato Ebraico ha iniziato a dare le prime notizie, già da un'ora era in corso un violento barrage di fuoco da Gaza. Migliaia di razzi lanciati in profondità, simultaneamente, in territorio israeliano; e ciò avrebbe parzialmente saturato un sistema pur efficacissimo e ben rodato come Iron Dome. Ma tutto ciò non era che il prologo dell'operazione “Diluvio Al-Aqsa”. Provocata – ha sottolineato il capo dell'ala militare di Hamas - “dalla profanazione dei luoghi santi a Gerusalemme”. Rivendicazione tutto sommato usuale; senza precedenti invece le modalità dell'attacco.

Con l'incursione di miliziani palestinesi a Sderot; gruppi armati avrebbero poi preso il controllo di insediamenti israeliani a sud della Striscia. I cui confini – stando a quanto emerge – sarebbero stati varcati ricorrendo anche ad alianti e mezzi marittimi. Segnalate a metà mattinata una ventina di vittime; centinaia i feriti. Rivendicata la cattura di soldati di Tsahal. A testimoniare la drammaticità della situazione un breve discorso alla nazione di Netanyahu: “siamo in guerra e vinceremo”, ha detto il Premier israeliano. Mentre il Ministro alla Difesa comunicava l'inizio dell'operazione “Spade di ferro”, con una serie di strike dell'aviazione su posizioni dell'enclave palestinese, ed il richiamo di decine di migliaia di riservisti.

Conflitto aperto, insomma; al quale pare stia attivamente partecipando anche la Jihad Islamica. Hamas ha dal canto suo incitato all'azione tutti gli arabi che vivono in Israele, e le nazioni confinanti. Al momento limitato al piano della comunicazione l'appoggio di Hezbollah, dal Libano; che ha puntato il dito contro “quei Paesi che cercano la normalizzazione con Israele”. Prevedibile, vista la portata della minaccia, una risposta militare durissima dello Stato Ebraico. Pare non casuale, del resto, la tempistica dell'attacco: all'indomani del 50esimo anniversario della guerra dello Yom Kippur.

