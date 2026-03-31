Violenza di genere in Europa: donne in media di 38 anni aggredite di notte, dal partner

L'Istituto superiore di Sanità rende noto uno studio sulla violenza di genere condotto su 10mila casi nei Pronto Soccorso europei. Le donne vittime di violenza hanno, in media, 38 anni, sono aggredite in casa propria, di notte, dal partner. Sono i primi dati emersi dallo studio Iss pubblicato su Lancet Public Health. I dati italiani sono in linea con quelli europei, raccolti tra il 2008 e il 2023 in 16 Paesi. I dati europei dicono che l'orologio della violenza è preciso: il 35% degli episodi si concentra durante le ore notturne, tra le 20 e le 4 del mattino. Non è un dettaglio puramente statistico: è il riflesso della natura prevalentemente domestica del fenomeno. In quasi due casi su tre l'aggressione avviene in casa, e oltre una donna su cinque (21,4%) necessita di ricovero ospedaliero.

Le donne che arrivano in pronto soccorso dopo un'aggressione nell'80% dei casi hanno tra i 15 e i 49 anni, media di 38, cioè sono in piena età riproduttiva. Tra le lesioni riportate, oltre a contusioni ed ematomi ma anche traumi alla testa e al volto, che sono le più comuni, quelle da asfissia sono 10 volte più frequenti, un segnale di allarme gravissimo, sottolinea l'Iss, poiché lo strangolamento è riconosciuto come predittore di escalation letale. I dati italiani sono in linea con quelli europei. In quasi 60% dei casi, l'aggressore era un partner o un familiare, una persona cioè appartenente alla sfera intima della vittima. La violenza fisica è la più frequente (72,6%) ma nel 4% è violenza sessuale. Lesioni al capo e al volto sono state riportate nel 30% dei casi. Restano in gran parte invisibili la violenza psicologica, il controllo coercitivo e gli abusi senza segni fisici.







