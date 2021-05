BIELORUSSIA Volo dirottato: Ue adotta sanzioni e blocca voli

Fronte occidentale compatto nel condannare la Bielorussia per il dirottamento del volo di linea e l'arresto di un reporter. L'Ue adotta sanzioni contro Minsk e ferma i voli, col presidente del Consiglio europeo Michel che dice no alla "roulette russa con la vita dei civili". Biden chiede un'indagine internazionale e gli Usa valutano "opzioni adeguate per i responsabili". Condanna di Onu e Ue anche del tentato colpo di Stato in Mali, dove premier e presidente sono stati portati a forza in una base militare.

